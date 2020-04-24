24.04.2020 - 00:03 |
‘Hepimizin kalbi birlikte atacak’
Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını her zaman olduğu gibi yine coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Kovid-19 nedeniyle bu kez coşku ve heyecanın evlerde yaşandığına dikkat çeken Şekercioğlu, “Bu öyle bir coşku ki eve sığmaz. Hepimizin kalbi bir atacak. Çocuklarımızın bayram sevinci hepimize umut verecek” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.