‘Hepimizin kalbi birlikte atacak’

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını her zaman olduğu gibi yine coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Kovid-19 nedeniyle bu kez coşku ve heyecanın evlerde yaşandığına dikkat çeken Şekercioğlu, “Bu öyle bir coşku ki eve sığmaz. Hepimizin kalbi bir atacak. Çocuklarımızın bayram sevinci hepimize umut verecek” dedi.