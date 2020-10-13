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    13.10.2020 - 00:03 |

    Hepsi emin ellerde

    Karabağlar Belediyesi, sahipsiz kedi ve köpeklerin yanı sıra, yabani hayvanlara da sahip çıkıyor.

    Hepsi emin ellerde

    Uçmakta zorlanırken bulunan ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilen bayağı peçeli baykuşun tetkikleri yapıldı. Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şubesi’ne teslim edileceği güne kadar gerekli bakım ve tedavisine devam edilecek. Bir vatandaşın yolda bulup, başka araçlar ezmesin diye müdürlüğe teslim ettiği bukalemun da, sağlığına kavuşturuldu; doğal yaşamına bırakıldı.

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