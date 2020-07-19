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    19.07.2020 - 00:02 |

    Hepsi yıkılacak yenisi yapılacak

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayında yıkımına başlanan Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’ndeki eğik binaların imar planı değişikliğini kabul etti

    Hepsi yıkılacak yenisi yapılacak

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü oturumu, Kültürpark Fuar alanı 1 No’lu Hol’de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun yönettiği oturumda, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve geçen mart ayında Karşıyaka Belediyesi tarafından boşaltılarak yıkımına başlanan binalar için İmar Planı değişikliği görüşüldü. Önerge üzerindeki görüşlerini dile getiren CHP’li Meclis Üyesi Murat Aydın, “Karşıyaka’nın 40 yıldır devam eden sorununu çözmek isteyen herkese teşekkür ediyorum. Hiç değilse bir adım atıldı” dedi. Eğik binalara yönelik imar planı düzenlemesi, oy çokluğuyla meclisten geçti. Plan değişikliğine göre, parseller için tek tek yapılaşma hakkı verildi. Ruhsatlı yapılar yeniden inşa edilebilecek. Fiilen ve fiziken eğik binaların bulunduğu Cemal Gürsel Caddesi’ne cepheli binalara ilave inşaat hakkı verilecek.

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