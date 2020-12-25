Hepsi zehir gibi

İzmir Atatürk Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Eray Ocak ve 12’nci sınıf öğrencisi Berkay Bağcı, geçen eylül ayında diyabet hastalarının yaşamını kolaylaştıracak yerli insülin pompası projesi için çalışma başlattı. Pompa ile hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılamaları ve medikal malzeme giderlerinin azaltılması hedeflendi. Depark Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.’in mentorluğunda prototipi hazırlanan insülin pompasının klinik testlerine başlanacağı bildirildi.

‘Gençlere kapımız açık’

Öğrencilerle bir araya gelip projenin detaylarını dinleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “DEÜ olarak bu ürünleri en kısa sürede üretime döndürmelerine vesile olacağız. Yurt dışından ithal edilen ve tanesi yaklaşık 20 bin liraya gelen insülin pompasının yerlisi, kullanım kolaylığı, kullanım ömrü ve maliyetiyle dünyada bir ilk olacak. Tüm gençlere kapımız açık” dedi. Başarılı gençler de, “Pompa karın ya da kol bölgesine monte edilebiliyor. Ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan cep telefonunuzla, doktorunuzun belirlediği insülin miktarlarını girerek pompalama işlemini başlatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinin sağlığı için harekete geçti

BALIKESİR’deki Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alan Şefi olan Ahmet İyem, salgının ardından okula dönecek öğrencilerinin sağlığını korumak için bir şeyler yapmaya karar verdi. İyem, virüs ve bakterilere karşı yüzde 99.9 etkili olduğunu belirttiği ortam temizleyici makine üretti. Sistem, ozon gazı jeneratörü ile 36 gramlık gaz üretirken, ozon gazına dönüşen havanın ultraviyole lambadan geçip içinde kalma ihtimali olan virüsleri temizlemesiyle çalışıyor ve dakikada 1 metreküp hava temizliyor.

Heyecanla öğrencilerini beklediğini belirten İyem, talep olması durumunda okulun döner sermayesi aracılığıyla ortam temizleyici makinenin üretimini yapabileceğini ve böylelikle camilerde, hastanelerde, araçlarda topluluğun olduğu her yerde dezenfekte işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Oyun sektöründe Manisa imzası

MANİSA’da, KOSGEB’den aldıkları destekle TEKNOKENT’te şirket kuran bilgisayar mühendisi girişimciler Tolga Karanlıkoğlu (41) ve Erhan Şahin (30), yaptıkları mobil oyunları dünyaya satıyor. Oyunları ABD ve İngiltere gibi ülkelerden de talep gören, Çinli firmalara da oyun satan ikili, 2025 yılında 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Uzakdoğu’dan ilgi

Hedeflerinin sektörde dünya markası haline gelmek olduğunu ifade eden ortaklar, “Samu ve Taptap Jump oyunlarını çıkardık. Google Play ve App Store’ye attık. Mevcutta dünyanın dört bir yanında ABD ve İngiltere gibi birçok ülkede oyunumuz indiriliyor. Bu oyunumuz platform oyunuydu. Daha sonra trendlerin basit oyunlarda olduğunu anladık, bu nedenle basit oyunlar kategorisine yöneldik. Taptap Jump oyunumuzu Çin pazarına girmek için buradaki bir şirkete ekledik. Dünyanın dört bir yanındaki oyun yayıncıları ile iletişime geçerek, onlara oyun yapmaya başladık. Şu an Çinli bir firmaya oyun yapıyoruz. Güney Koreli bir firma ile de görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.



