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    HaberlerEge Haberleri ‘Her ay 42 milyon lira açık vereceğiz’
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    14.07.2020 - 07:00 |

    ‘Her ay 42 milyon lira açık vereceğiz’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, görevdeki bir yılını değerlendirdi, “Biz her ay 42 milyon açık vereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 150 milyon açık verecek” dedi

    ‘Her ay 42 milyon lira açık vereceğiz’

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bir yıllık değerlendirme toplantısında basın mensuplarının karşısına çıktı. İduğ, Bornova Belediyesi’nin 16 aylık süreçte neler yaptığını anlattı.
    Belediyenin politikasının tasarruf olduğunu kaydeden İduğ, bütçelerine bu yönde yol haritası çizdiklerini belirterek belediyenin satın almış olduğu iki binanın parasını Özkanlar Pazaryeri’nden elde ettikleri gelirleriyle satın aldıklarını belirtti.
    ‘Yatırım yapmalıyız’
    İduğ açıklamasında “Her belediyeye lazım ama paranız varsa... 200 milyon liranın altında bir maliyetle o binayı yapamazsınız. Bugünkü şartlara bakıldığında 200’ü de geçersiniz. Biz bu parayı verirsek belediyede çay, kahve içer, zaman geçirir eve giderim. Yatırım yapmamız lazım. Hizmet binası gereklidir ama zamanı şimdi değil. Bornova Belediye binasının yanında İş Bankası var, orayı satın aldık. 4 milyon lira aldık. Cumhuriyet Meydanı’nda 8 katlı bir dershanenin binasını da aldık. Özkanlar Pazar Yeri’ni kurduk. 3 bin mağdur vardı. Pazardan gelen gelirle bu binaları satın almış olduk. Belediyeden para çıkmadan bizim oldu” dedi.

    ‘Şirketim gibi’

    İDUĞ, kolay yol olan banka kredisini seçmeyeceklerini söyledi. Mayıstan yıl sonuna kadar 142 milyon lira açık vereceklerini kaydeden İduğ, bu durumun İzmir Büyükşehir için aylık 150 milyon lira civarında olduğunu söyledi. İduğ, “Kendi şirketlerimi nasıl yönetiyorsam öyle davranıyorum. Vergiler ödenmezse ne yapacağız? 2020 Ocak sonunda gelirlerde düşme olursa ne yaparız diye plan yaptık” dedi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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