Her ayın 10’unda engellilere ücretsiz

Didim’de berberlik yapan 28 yaşındaki Onur Ece, her ayın 10’unda engelli vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor. 15 yıldır meseliğini sürdüren ve Ankara’dan Didim’e gelince bu geleneğini devam ettirme kararı alan Ece, “Üç ay önce iş yerimi açtım. Bu tamamen iyi niyetle başlanan bir proje, hiç bir maddi kaygım yok. Dilerim herkes böyle bir gönüllülük hareketinde bulunur. Çünkü iyilik paylaştıkça çoğalır” diye konuştu.