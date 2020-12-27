Her beş kadından birinde görülüyor

Tedavinin hastanın da durumuna bağlı olarak genelde cerrahi müdahale ile gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, “Kapalı (laparoskopik) yöntemle histerektomi, yani rahim alınması ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Bir santimlik küçük kesilerden karın bölgesine girilerek kamera görüntülemesi eşliğinde ameliyatı yapılıyor. İyileşme süreci de hızlı oluyor” dedi.