27.12.2020 - 00:01 |
Her beş kadından birinde görülüyor
Neredeyse her 5 kadından birinde görülen miyomların tanı ve tedavisi hakkında bilgi veren Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Akdemir, hastalığın adet düzensizliği, kanama, ağrı, idrar yapma zorluğu, kabızlık gibi şikayetlere neden olabildiğini söyledi.
Tedavinin hastanın da durumuna bağlı olarak genelde cerrahi müdahale ile gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, “Kapalı (laparoskopik) yöntemle histerektomi, yani rahim alınması ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Bir santimlik küçük kesilerden karın bölgesine girilerek kamera görüntülemesi eşliğinde ameliyatı yapılıyor. İyileşme süreci de hızlı oluyor” dedi.