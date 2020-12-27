27.12.2020 - 00:02 |
'Her damla su' değerlendirilecek
İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, teknik ekibiyle birlikte Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’i ziyaret etti. İZSU’nun Ödemiş’teki içme suyu, atıksu arıtma, kanalizasyon, yağmur suyu hattı gibi yatırım ve projelerinin değerlendirildiği ziyaret sonrası sahada incelemeler yapıldı.
Kuraklığın getirdiği sıkıntılara karşılık atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun tarımda değerlendirilmesi ele alındı. Heyet, daha sonra Yolüstü. Başkan Mehmet Eriş, “Kuraklığın had safhaya ulaştığı bölgemizde atıksu tesisleri adeta yeni birer su kaynağı olacak” dedi.