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    HaberlerEge Haberleri ‘Her düşündüğünüz gerçek olmayabilir’
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    07.03.2020 - 00:03 |

    ‘Her düşündüğünüz gerçek olmayabilir’

    Elif Işık Psikoloji&Danışmanlık’ın kurucu uzman psikoloğu Elif Işık, insanın düşündüğü her şeyin gerçek olmadığını, gün içinde akla gelen ve büyük bölümü gerçek olmayan olumsuz düşüncelerin ruh sağlığını ciddi derecede etkilediğini ve hayat kalitesini düşürdüğünü belirtti.

    ‘Her düşündüğünüz gerçek olmayabilir’

    ‘Farkındalık önemli’

    Zaman zaman herkesin sıkıntılı ve zor dönemler geçirdiğini dile getiren Işık, “Bu sıkıntıya çoğu zaman, başımıza gelen olumsuz olaylar sebep olabilir. Asıl duygu durumun belirleyicisi ise, olaylara bakış açımız, yani bu olayları nasıl yorumladığımızdır. Olaylara bakış açısı, ruh halini etkilediği gibi, davranışları da etkilemektedir” dedi.

    Bir olay hakkında olumlu düşünüldüğünde, bunun sevinç, mutluluk, umut ve huzur gibi duygulara neden olduğunu vurgulayan Elif Işık, “Aynı olay hakkındaki olumsuz düşünceler ise, üzüntü, öfke, umutsuzluk ve huzursuzluk gibi olumsuz duyguları hissetmemize sebep olur. Olaylara olumlu yaklaşım; alternatif üretebilmeyi, uzlaşmacı ve çözüme yönelik düşünebilmeyi ve sorunlarla başa çıkabilme konusunda güçlü olabilmeyi sağlar” diye konuştu. Işık, düşünce kalıpları ve bunları oluşturan etkenlerle ilgili farkındalığın, durumun farklı yönlerini de görebilmeyi sağladığını sözlerine ekledi.

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