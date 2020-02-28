Her gün 180 kadın sporla formda kalıyor

Yunusemre Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Ayn-ı Ali Mahallesi Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali’nde spor yapan kursiyerler, kilo verip formda kalıyor. Günde 180’e yakın kişiye spor yaptırdıklarını belirten Pilates Eğitmeni Cansu Uslu, “Bir yılda ortalama 60 kilo vermeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimiz oldukça azimli” diye konuştu. Katılımcılardan Huri Karasakaloğlu da, “Geçen yıl ocak ayında başladım. Bir yılda 11.5 kilo verdim” dedi.