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    HaberlerEge Haberleri Her gün 25 ev
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Her gün 25 ev

    Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan, “Evde Bakım Birimi” her gün yaklaşık 25 evi ziyaret ediyor.

    Her gün 25 ev

    Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan, “Evde Bakım Birimi” her gün yaklaşık 25 evi ziyaret ediyor. İhtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakımları ve ev temizliklerini yapan 16 kişilik ekibe 0256 4604040 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

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