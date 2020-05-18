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    HaberlerEge Haberleri Her gün bir sağlık çalışanına ücretsiz
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    18.05.2020 - 00:03 |

    Her gün bir sağlık çalışanına ücretsiz

    Her gün bir sağlık çalışanına ücretsiz

    AYDIN’da bir erkek berberi ve bir kadın kuaförü, sağlık çalışanlarına gösterdikleri azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için randevu usulü ile ücretsiz hizmet vermeye başladı. Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda dükkanı olan berber Ali Kaçmaz, “Her gün bir sağlık çalışanımıza ücretsiz hizmet veriyoruz” dedi. Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki kadın kuaförü Yavuz Demirel de, “1 ay boyunca günde 1 sağlık çalışanı müşterimize bakım ya da kesim olarak ücretsiz uygulama yapacağız” diye konuştu. l CEMAL YILDIRIM DHA

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    Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
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