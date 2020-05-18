Her gün bir sağlık çalışanına ücretsiz

AYDIN’da bir erkek berberi ve bir kadın kuaförü, sağlık çalışanlarına gösterdikleri azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için randevu usulü ile ücretsiz hizmet vermeye başladı. Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda dükkanı olan berber Ali Kaçmaz, “Her gün bir sağlık çalışanımıza ücretsiz hizmet veriyoruz” dedi. Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki kadın kuaförü Yavuz Demirel de, “1 ay boyunca günde 1 sağlık çalışanı müşterimize bakım ya da kesim olarak ücretsiz uygulama yapacağız” diye konuştu. l CEMAL YILDIRIM DHA