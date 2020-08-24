Her gün yanıyoruz!

Önceki gün akşam ve gece saatlerinde Çeşme, Seferihisar ve Menderes’te çıkan yangınlar, ekiplerin seferberliğiyle büyümeden söndürüldü. Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve helikopterlerle havadan ve karadan müdahale edildi. Yangınlara hızlı müdahale edilmesinde, duyarlı vatandaşların ‘Alo 177 Orman İhbar’ hattını araması da etkili oldu.

Mendesres’teki yangının, geçen yıl Karabağlar’da başlayıp günlerce süren ve devasa bir alanı etkilyen yangın bölgesine çok yakın bir yerde çıktığı belirtildi.

Urla’da ise dün sabah saatlerinde Kokar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 6 arazöz ile yangın söndürüldü. Yangınlara hızlı müdahale edilmesinde, duyarlı vatandaşların ‘Alo 177 Orman İhbar’ hattını araması da etkili oldu.

Bir günde 45 yangın

Çeşme’deki söndürme çalışmalarını helikopterden takip ve koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün içinde çıkan 28’i orman, 17’si kırsal olmak üzere 45 yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Balıkesir’de ise Edremit’te zeytinlik alanda ve Havran’da ağaç yetiştirme sahasında yangın çıktı. Orman bölge müdürlükleri ve Büyükşehir ekiplerinin bölgeye gidip söndürdüğü yangınlarda toplam 8 döndüm alan kül oldu.

Muğla’da da Menteşe’de bir tarım arazisinde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alınıd, 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Milas’ta ormanlık alanda çıkan yangın ise şiddetli rüzgar nedeniyle arazözl, dozer, su ikmal aracı ve helikopterlerle zorlukla kontrol altına alındı. 1 hektarı tarım alanı olmak üzere 2 hektar alan zarar gördü.