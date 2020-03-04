‘Her kapıyı çalın ilçenizi kucaklayın’

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı seçilen Duygu Bölük ile İlçe Gençlik Kolları’nın yeni Başkanı Burak Gülen ve yönetimlerini ağırladı; görevlerinde başarılar diledi. Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan İduğ, “Bornova’yı kucaklayan, her kapıyı çalıp herkesi dahil eden bir çalışma yapacağınıza inanıyorum” dedi.