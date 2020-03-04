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    HaberlerEge Haberleri ‘Her kapıyı çalın ilçenizi kucaklayın’
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    04.03.2020 - 00:02 |

    ‘Her kapıyı çalın ilçenizi kucaklayın’

    ‘Her kapıyı çalın ilçenizi kucaklayın’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı seçilen Duygu Bölük ile İlçe Gençlik Kolları’nın yeni Başkanı Burak Gülen ve yönetimlerini ağırladı; görevlerinde başarılar diledi. Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan İduğ, “Bornova’yı kucaklayan, her kapıyı çalıp herkesi dahil eden bir çalışma yapacağınıza inanıyorum” dedi.

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