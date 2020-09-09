Her köye fırın

Başkan Feridun Yılmazlar, “Projemizin ilkini Çomaklar ve Erikli mahallelerimizde gerçekleştirdik. Köylülerimiz hem ekmeklerini fırınlarda yaparak imece usulü yardımlaşmayı pekiştirmiş olacak hem de ata tohumlarımızı sağlıklı şekilde tüketecekler. Her mahallemizde bir fırın yapana dek çalışmalara devam edeceğiz. 1 ay sonra ekimleri başlayacak olan karakılçık buğdaylarımızı üretime başlamak isteyen vatandaşlarımıza da dağıtıp daha fazla alanda yayılması için çalışacağız. İnşallah en yakın zamanda ekim alanını artıracak olduğumuz karakılçıktan yapılan ekmeklerimizi raflar ile buluşturacağız” dedi.