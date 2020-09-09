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    09.09.2020 - 00:10 |

    Her köye fırın

    Haziran ayında karakılçık buğdayının ilk hasadını gerçekleştiren Beydağ Belediyesi, şimdi de “Her Mahalleye 1 Fırın” projesinin heyecanını yaşıyor.

    Her köye fırın

    Başkan Feridun Yılmazlar, “Projemizin ilkini Çomaklar ve Erikli mahallelerimizde gerçekleştirdik. Köylülerimiz hem ekmeklerini fırınlarda yaparak imece usulü yardımlaşmayı pekiştirmiş olacak hem de ata tohumlarımızı sağlıklı şekilde tüketecekler. Her mahallemizde bir fırın yapana dek çalışmalara devam edeceğiz. 1 ay sonra ekimleri başlayacak olan karakılçık buğdaylarımızı üretime başlamak isteyen vatandaşlarımıza da dağıtıp daha fazla alanda yayılması için çalışacağız. İnşallah en yakın zamanda ekim alanını artıracak olduğumuz karakılçıktan yapılan ekmeklerimizi raflar ile buluşturacağız” dedi.

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