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    HaberlerEge Haberleri ‘Her maç çok değerli’
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    12.10.2020 - 00:00 |

    ‘Her maç çok değerli’

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak evinde Amed Sportif’i 3-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdüren Uşakspor’da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, galibiyetten ve oynadıkları oyundan memnun olduklarını belirtti.

    ‘Her maç çok değerli’

    Amed Sportif’in hiç de kolay bir rakip olmadığına dikkat çeken Şimşir, “Ligin 4. haftasında karşılaştığımız Amed Sportif maçı, göründüğü kadar kolay bir maç değildi. Konsantrasyonumuzun üst düzeyde olması şarttı. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sahada harika işler yaptık. Her maç bizim için birbirinden değerli. Bu maçta olduğu gibi topladığımız 3 puanlarla zirve yürüyüşümüzü sürdürüp, kazanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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