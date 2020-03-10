‘Her maçımız final’

Teknik Direktör Cenk Laleci, İstanbul’a mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, “Maalesef ikinci yarıda sadece 1 galibiyet alabildik. Ancak kalan 8 maçımızı final havasında oynayacağız. Ben, Play Off umutlarımızın tükenmediğini düşünüyorum. Yarın kazanıp yeniden hedef büyüteceğiz” dedi.