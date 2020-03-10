10.03.2020 - 00:00 |
‘Her maçımız final’
TFF 1. Lig’de galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor’u gözüne kestirdi.
Teknik Direktör Cenk Laleci, İstanbul’a mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, “Maalesef ikinci yarıda sadece 1 galibiyet alabildik. Ancak kalan 8 maçımızı final havasında oynayacağız. Ben, Play Off umutlarımızın tükenmediğini düşünüyorum. Yarın kazanıp yeniden hedef büyüteceğiz” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.