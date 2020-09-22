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    HaberlerEge Haberleri ‘Her pazar, araçsız kentler günü olsun’
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    22.09.2020 - 07:00 | | AA

    ‘Her pazar, araçsız kentler günü olsun’

    İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatılan ve dünyaya yayılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun 8’incisi, salgın nedeniyle bireysel olarak düzenlendi.

    ‘Her pazar, araçsız kentler günü olsun’

    İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatılan ve dünyaya yayılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun 8’incisi, salgın nedeniyle bireysel olarak düzenlendi. Bisikletlerini süsleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi, sokakları gezdi. Etkinliği düzenleyen Sema Gür, “Yerel yönetimlerden her pazarın otomobilsiz kentler günü olmasını istiyoruz. Şehrin belli alanları trafiğe kapatılsın, bisikletlilere açılsın” dedi.

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