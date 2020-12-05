Her projede öncelik dezavantajlı grubun

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bergama Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Engelli ve Yaşlı Hakları Rehberi’ dağıtıldı. Cebe sığacak boyutta hazırlanan kitapçık içinde güncel yasal bilgilere yer verildiğini söyleyen Başkan Hakan Koştu, “Herkes için engelsiz bir hayat sunmak, konforlu bir kent oluşturmak istiyoruz. Güzel Bergamamız için ürettiğimiz her projemizde dezavantajlı gruplara öncelik veriyoruz” diye konuştu.