Her şey, daha iyi bir dünya için...

Konak Belediyesi, çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında ortak projeleri başlatmak üzere, Sosyal İklim Derneği’yle iş birliği protokolü imzaladı. Protokole, Belediye Başkanı Abdül Batur ile Dernek Başkanı Gaye Tuğrulöz imza attı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Doğayı korumalı, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamalı, daha iyi bir dünya için çalışmalıyız” dedi.

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, “Önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz iş birliklerinin daha iyi bir gezegen ve daha iyi bir Konak için etkili adımlar olacağına inanıyoruz” diye konuştu.