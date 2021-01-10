‘Her şey kentin geleceği için’

Başkan Selvitopu, Uzundere’de tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrılmasını istedikleri alana TOKİ tarafından konut yapılmak istendiğini ve bunun için 26 Ocak’ta ihaleye çıkılacağını basından öğrendiklerini vurguladı. Ortada imar planlarının yürütmesini durduran bir yargı kararı olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Karabağlar’ın geleceği için bu kararın savunmasını yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.