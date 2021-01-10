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    HaberlerEge Haberleri ‘Her şey kentin geleceği için’
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    10.01.2021 - 00:03 |

    ‘Her şey kentin geleceği için’

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin 2021 yılı ocak ayı ikinci toplantısı, Başkan Muhittin Selvitopu yönetiminde gerçekleşti.

    ‘Her şey kentin geleceği için’

    Başkan Selvitopu, Uzundere’de tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrılmasını istedikleri alana TOKİ tarafından konut yapılmak istendiğini ve bunun için 26 Ocak’ta ihaleye çıkılacağını basından öğrendiklerini vurguladı. Ortada imar planlarının yürütmesini durduran bir yargı kararı olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Karabağlar’ın geleceği için bu kararın savunmasını yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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