‘Her şeyin en güzeline layıksınız’’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı’daki ziyaretleri esnasında maske takmayan iki kişiye maske verdi, uyarılarda bulundu. Bir dizi ziyaret için Balıkesir’e gelen Kasapoğlu, 2018’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in Bigadiç ilçesi Bademli Mahallesi’ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Bigadiç’ten Sındırgı’ya geçen Kasapoğlu, yapımı devam eden Atatürk Stadı’nı inceledi.

Akpınar Yaşam Merkezi’ni ve Güreş Müzesi’ni de ziyaret eden Kasapoğlu, çocuklara imzalı top ve kitap hediye etti.

Önümüzdeki süreçte kenti hem sporda hem de gençlik yatırımlarında yukarılara taşıyacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Sındırgı da diğer tüm ilçelerimiz gibi çok güzel bir yer. Halkımız, milletimiz, Balıkesirliler her şeyin en güzeline layık. Biz de onlara layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.