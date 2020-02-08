08.02.2020 - 00:19 |
‘Her şeyiniz bizden’ başladı
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, seçim öncesinde verdiği, “İhtiyaç sahibi gençlere destek olup, nikahlarını ben kıyacağım” sözünü yerine getirdi.
Begüm Kocageniş ve Mehmet Tıraş çiftinin nikahını kıyan Başkan İduğ, “Her şeyiniz bizden sloganıyla yola çıktık. STK’lar ve hayırsever esnafımızla birlikte yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmaları için elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.