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    HaberlerEge Haberleri ‘Her şeyiniz bizden’ başladı
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    08.02.2020 - 00:19 |

    ‘Her şeyiniz bizden’ başladı

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, seçim öncesinde verdiği, “İhtiyaç sahibi gençlere destek olup, nikahlarını ben kıyacağım” sözünü yerine getirdi.

    ‘Her şeyiniz bizden’ başladı

    Begüm Kocageniş ve Mehmet Tıraş çiftinin nikahını kıyan Başkan İduğ, “Her şeyiniz bizden sloganıyla yola çıktık. STK’lar ve hayırsever esnafımızla birlikte yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmaları için elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

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