‘Her şeyiniz bizden’ başladı

Begüm Kocageniş ve Mehmet Tıraş çiftinin nikahını kıyan Başkan İduğ, “Her şeyiniz bizden sloganıyla yola çıktık. STK’lar ve hayırsever esnafımızla birlikte yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmaları için elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.