BİST1.0920.43EURO8.390.22USD7.050.15ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Her sofrada bayram yaşandı
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:02 |

    Her sofrada bayram yaşandı

    Germencik Belediyesi’nin başlattığı ‘Askıda Kurban’ kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

    Her sofrada bayram yaşandı

    Başkan Fuat Öndeş, Germencik halkına destek ve katkıları için teşekkür etti. Öndeş, “Büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyen hayırsever halkımız Kurban’ın manasını tam anlamıyla yaşattı. Gerek pandemi sebebiyle gerekse ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde bir nebzede olsa halkımız arasındaki bağları güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için böyle bir kampanya başlattık” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber