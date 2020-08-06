Her sofrada bayram yaşandı

Başkan Fuat Öndeş, Germencik halkına destek ve katkıları için teşekkür etti. Öndeş, “Büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyen hayırsever halkımız Kurban’ın manasını tam anlamıyla yaşattı. Gerek pandemi sebebiyle gerekse ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde bir nebzede olsa halkımız arasındaki bağları güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için böyle bir kampanya başlattık” dedi.