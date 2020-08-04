Her sokağı ayrı güzel

Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle kent, daha modern ve yeşil bir görünüme kavuşuyor. Kuşadası’nda ‘Trafik Sakinleştirme’ projesi kapsamında yayaların kullanımı için yeniden düzenlenen Kemal Arıkan Caddesi’nde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; toplam 3 bin 428 metrekare taş döşendi. Yağmur suyu ızgaraları değiştirildi, dükkanların önüne 3 engelli rampası inşa edildi. Telefon ve internet kabloları yenilendi, 33 aydınlatma direği dikildi.

Çiçeklerle donandı

Girişine palmiyeler dikilen cadde arokarya, süs eriği sikas, starliçe, kartopu, lavanta, begonvil, mavi papatya ve ruhelya gibi çiçeklerle süslendi. Esnaf, projeleri memnuniyetle karşıladı. Öte yandan Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ‘Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Ses sanatçısı Mehtap Meral’in şarkılarıyla renk kattığı gecede Vuslateri, gelecekteki projelerini Kuşadalılarla paylaştı.