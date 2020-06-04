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    HaberlerEge Haberleri Her yağmurda aynı manzara
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    04.06.2020 - 00:01 |

    Her yağmurda aynı manzara

    İzmir'de etkili olan sağanakta su baskınlarının yaşandığı tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, her yağmurda aynı sorunla karşılaştıklarını bekledi, Büyükşehir Belediyesi’nden soruna bir çözüm bulmasını istedi.

    Her yağmurda aynı manzara

    Kemeraltı Çarşısı esnafı, etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur suları dükkanların içine kadar girdi. İş yerlerindeki suları tahliye eden esnaf, mazgallardan taşan pis suyu temizledi. Küçük Demir Han’da 35 yıldır çay ocağı işleten Ali Özcan, “Kokulu, pis sular geliyor, sağlık açısından da zararlı. Yağmur çizmelerimiz hazır duruyor, çünkü burada yürümek zor oluyor” dedi. Çarşıda 15 yıldır abiye giysi satan Kadir Orhanlı da, “Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Su bastıktan sonra pisliğiyle uğraşıyoruz. Yetkili kişiler bu sorunu çözmeli” diye konuştu. l DHA

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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