Her yağmurda aynı manzara

Kemeraltı Çarşısı esnafı, etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur suları dükkanların içine kadar girdi. İş yerlerindeki suları tahliye eden esnaf, mazgallardan taşan pis suyu temizledi. Küçük Demir Han’da 35 yıldır çay ocağı işleten Ali Özcan, “Kokulu, pis sular geliyor, sağlık açısından da zararlı. Yağmur çizmelerimiz hazır duruyor, çünkü burada yürümek zor oluyor” dedi. Çarşıda 15 yıldır abiye giysi satan Kadir Orhanlı da, “Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Su bastıktan sonra pisliğiyle uğraşıyoruz. Yetkili kişiler bu sorunu çözmeli” diye konuştu. l DHA