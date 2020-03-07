07.03.2020 - 00:03 |
Her yerde temizlik var
Çiğli Belediyesi tarafından tüm dünyada hızla yayılan yeni koranavirüs (COVID-19) salgınına karşı, ilçe genelinde önlem amaçlı detaylı dezenfekte çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri, çalışmalara halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu ortamlardan başladı. Okul ve ibadethanelerde temizlik faaliyetleri hız kazandı. Dezenfekte işlemi kapsamında ilk ve orta dereceli okulların sınıf ve tuvaletleri, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte işlemleri, ibadethanelerde de sürdürülüyor.
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