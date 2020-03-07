Her yerde temizlik var

Belediye ekipleri, çalışmalara halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu ortamlardan başladı. Okul ve ibadethanelerde temizlik faaliyetleri hız kazandı. Dezenfekte işlemi kapsamında ilk ve orta dereceli okulların sınıf ve tuvaletleri, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte işlemleri, ibadethanelerde de sürdürülüyor.