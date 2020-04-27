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    27.04.2020 - 00:11 |

    Her yere yetişiyor

    Her yere yetişiyor

    Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, traktörü yanan çiftçiye kendi traktörünü tahsis etti, arazilerde ekmek dağıttı, bayramlarını buruk kutlayan çocuklar için toplam 17 kilometre yol yürüdü.

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bu zor günlerde vatandaşın yardımına koşuyor, her yere yetişiyor. Başkan Bilgin, Kepenekli Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında traktörü yanarak kullanılmaz hale gelen çiftçi Cemil Ünver’e, arazi işlerinde kullanması için geçici süreliğine kendi traktörünü tahsis etti.

    Araziye getirilen traktörü teslim alarak işine devam eden Ünver, duyarlı davranışından dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

    Bilgin ayrıca, sokağa çıkma yasağından muaf tutulan ancak tarlada çalıştıkları için ekmek temin etme imkanları bulunmayan çiftçi ve üreticilere ekmek dağıttı. Başkan Bilgin, ayrıca ihtiyacı olan vatandaşların ücretsiz olarak alması için mahallelerdeki bakkal dükkanlarının önündeki dolaplara ekmek bıraktı.

    Çocukları da unutmayan Başkan Bilgin, ilçe merkezi ve mahallerde toplam 17 kilometre yürüyerek çocuklara oyuncak dağıttı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı buruk bir şekilde evlerinde kutlayan çocukların yüzü, başkanla güldü.

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