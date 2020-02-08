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    HaberlerEge Haberleri ‘Her yönüyle insan Atatürk’ söyleşisi
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    08.02.2020 - 00:06 |

    ‘Her yönüyle insan Atatürk’ söyleşisi

    Merkezefendi Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen ‘Her Yönüyle İnsan Atatürk’ isimli söyleşide, araştırmacı-yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, bugün günü saat 15.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okurlarıyla buluşacak.

    ‘Her yönüyle insan Atatürk’ söyleşisi

    Kalıpçı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlatacak. Başkan Şeniz Doğan, herkesi söyleşiye davet etti.

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