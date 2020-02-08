08.02.2020 - 00:06 |
‘Her yönüyle insan Atatürk’ söyleşisi
Merkezefendi Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen ‘Her Yönüyle İnsan Atatürk’ isimli söyleşide, araştırmacı-yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, bugün günü saat 15.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okurlarıyla buluşacak.
Kalıpçı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlatacak. Başkan Şeniz Doğan, herkesi söyleşiye davet etti.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.