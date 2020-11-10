Her zaman yüreğimizde

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İzmir iş dünyası temsilcileri, 10 Kasım’ın bir matem günü olmadığı görüşünde birleşti, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı
İzmir iş dünyası temsilcileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde birer mesaj yayınladı.
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, kazanımlarını arttırarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Onun mirası ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve orada muhafaza etmek bizim temel görevimizdir.
EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: 10 Kasım, sadece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, onun Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır.
EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: 10 Kasım sadece matem günü değil, Mustafa Kemal Atatürk’ü idealleriyle anma ve Cumhuriyetin değerlerini koruyarak sonsuza kadar yaşatma kararlılığını gösterme günüdür.
İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Bu ülkeyi o kurdu, bugün özgür düşünebilen kadınlarsak onun sayesinde. Genç nesillere onun değerlerini anlatmaktan ve ona minnet duymaktan vazgeçmeyeceğiz.
TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: Milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ön planda tuttu. Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyet’e sahip çıkmak.
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan: Ulu Önderimizin bağımsız bir ülke ideali, milletine, ülkesine olan sevgisi, milli egemenlik ve demokrasi anlayışı, çağdaş uygarlık hedefleri yalnızca bize değil tüm dünyaya örnek olmuştur.