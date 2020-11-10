Her zaman yüreğimizde

İzmir iş dünyası temsilcileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde birer mesaj yayınladı.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, kazanımlarını arttırarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Onun mirası ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve orada muhafaza etmek bizim temel görevimizdir.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: 10 Kasım, sadece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, onun Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: 10 Kasım sadece matem günü değil, Mustafa Kemal Atatürk’ü idealleriyle anma ve Cumhuriyetin değerlerini koruyarak sonsuza kadar yaşatma kararlılığını gösterme günüdür.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Bu ülkeyi o kurdu, bugün özgür düşünebilen kadınlarsak onun sayesinde. Genç nesillere onun değerlerini anlatmaktan ve ona minnet duymaktan vazgeçmeyeceğiz.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: Milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ön planda tuttu. Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyet’e sahip çıkmak.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan: Ulu Önderimizin bağımsız bir ülke ideali, milletine, ülkesine olan sevgisi, milli egemenlik ve demokrasi anlayışı, çağdaş uygarlık hedefleri yalnızca bize değil tüm dünyaya örnek olmuştur.