‘Her zorluğu el ele aştık’

Salgın sürecinde 150 milyon lira harcama ve 1.1 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Soyer, “Kurumlarla oluşturduğumuz İzmir İttifakı, kentin en büyük şansı” dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) bir markaya dönüşmüş olan Ege Toplantıları’nın 78’incisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleşti. Kovid-19 sebebiyle ilk kez online olarak gerçekleşen ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in de yer aldığı toplantıda konuşan Soyer, İzmir’in büyük bir ittifakı olduğunu, bunun eşsiz bir zenginlik olduğunu dile getirdi. “Sayın Vali, Büyükşehir, EGİAD ve İZTO gibi kurumlarımızın işbirliğiyle her türlü zorluğu el ele aşıyoruz” diyen Soyer, şöyle konuştu:

150 milyon lira

“Pandemiyle birlikte üç aydır kriz belediyeciliğini uyguluyoruz. Sürece özel tüm faaliyetlere ve malzeme alımlarına toplam 150 milyon lira harcandı. Salgının yarattığı ekonomik yaraları sarmak için 40 bin aileye 400 liralık nakdi yardım yapıldı. Bağışlarla birlikte 155 bin 252 aileye gıda paketi dağıtıldı. 262 bin 552 adedi Halkın Bakkalı aracılığıyla olmak üzere toplam 422 bin 150 kişilik iftar sofrası, öncelikli mahallelerde 82 bin 500 adet sıcak çorba, sebze ve meyvelerden oluşan 5 bin adet ‘Direnç Paketi’ ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı”

Projeler durmadı

Olağanüstü koşullara rağmen hizmetlerin sürdüğünü belirten Soyer, “Büyükşehir, İZSU ve ESHOT 1.1 milyar lira harcamayla yatırımlarına devam etti. Narlıdere Metrosu’nun yüzde 58’i tamamlandı. 68 adet otobüs alımı yapıldı. 2 arabalı vapur hizmete girdi. Çiğli Tramvayı hattı için tren set alım çalışmaları sürdü. 273 bin ton sıcak asfalt serimi, 144 bin 854 ton asfalt yama çalışması yapıldı”dedi. Pandemi sürecini en iyi yöneten şehrin İzmir olduğunu ifade eden Özgener ise, “Bu süreçte ekonomik istikrar paketinin iş dünyası için olumlu katkıları oldu. Nefes Kredisi KOBİ’leri çok rahatlattı” dedi.

Aynı yoldayız

Salgınla mücadele kapsamında gösterdiği gayret nedeniyle Soyer’e teşekkür eden EGİAD Başkanı Mustaf Aslan da, “Marka Zirvesi’ni ertelemek zorunda kaldık. Hazırlık sürecinde İzmir ve Valencia kardeş oldu. Temaslarımız ticaret anlaşmaları gündeme geldi. EGİAD’ın da parçası olduğu büyük İzmir Vizyonu’nun avantajlarını uzun vadede yaşayacağız. Yeni normalde inovasyon ve girişimcilik başkenti olacağız” dedi. Aslan ayrıca, “Askıda Fatura” uygulamasına 20 bin liralık katkıda bulundu.

Kemeraltı’nın ayağa kaldırılması için yol haritası!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarih Üst Kurulu Toplantısı’nda Kemeraltı’nın ayağa kaldırılması ve UNESCO kalıcı listesine girmesi için yol haritasını konuştuklarını açıkladı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve TARKEM de katıldı.