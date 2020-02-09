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    HaberlerEge Haberleri ‘Herkes deprem eğitimi almalı’
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    09.02.2020 - 00:02 |

    ‘Herkes deprem eğitimi almalı’

    Elazığ’a 1 tır yardım malzemesi gönderen Torbalı Ticaret Odası (TTO) AFAD uzmanlarının katılımı ile “Temel Afet Bilinci ve Deprem” semineri düzenledi.

    ‘Herkes deprem eğitimi almalı’

    Açılış konuşmasını yapan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Torbalı 1. derecede deprem bölgesinde yer alıyor. Bu sebeple AFAD İzmir Şube Müdürlüğü ile birlikte bu semineri düzenliyoruz. Hem yapılarımızla hem de bireysel eğitimlerle depreme hazır olmalıyız” dedi. Jeoloji Mühendisi Heval Yarıtaş Çetin de, “AFAD olarak gerçekleştirdiğimiz bu tür eğitimlerle afete hazır bilinçli toplumlar oluşturmayı hedefliyoruz. Afet öncesinde her ailenin mutlaka bir afet planının olması lazım ve bu plana bütün aile fertlerini dahil etmeliyiz” diye konuştu.

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