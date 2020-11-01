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    01.11.2020 - 07:00 |

    Herkes seferber

    İzmir’i sarsan depremindeki son durum AFAD İzmir Koordinasyon Merkezi’nde bakanların katıldığı toplantıyla değerlendirildi.

    Herkes seferber

    İzmir’i sarsan depremindeki son durum AFAD İzmir Koordinasyon Merkezi’nde bakanların katıldığı toplantıyla değerlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir milletvekili eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı toplantıda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
    Tüm birimler sahada
    Yaşanan felakette yaraların sarılması için hem Büyükşehir’in hem de devletin tüm birimlerinin uyum içinde çalıştığını belirten Soyer, “İzmirliler müsterih olsunlar. Onların yanındayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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