20.03.2020 - 00:01 |
Herkes var, Karaburun yok
Karaburun’a bağlı Küçükbahçe Köyü sınırlarında yer alan ve açılan kanallarla kurutulmak istenen İris Gölü’nü yeniden hayata döndüren Karaburun Belediyesi’ne, gölün kaderini belirleyecek komisyonda yer verilmemesi tepki topladı.
İris’in geleceği ile ilgili İzmir Valiliği bünyesinde bir komisyon kurulmasını mutlulukla karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Bölgeyi en iyi bilen Karaburun Belediyesi’nden bir temsilcinin olmamasını eksiklik olarak görüyoruz. 1. Derece Doğal Sit alanında yer alan gölün kurtuluşu, hatalı kadastro yüzünden şahıslara geçen parsellerin Hazine tarafından kamulaştırılması” dedi.
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