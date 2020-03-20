Herkes var, Karaburun yok

İris’in geleceği ile ilgili İzmir Valiliği bünyesinde bir komisyon kurulmasını mutlulukla karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Bölgeyi en iyi bilen Karaburun Belediyesi’nden bir temsilcinin olmamasını eksiklik olarak görüyoruz. 1. Derece Doğal Sit alanında yer alan gölün kurtuluşu, hatalı kadastro yüzünden şahıslara geçen parsellerin Hazine tarafından kamulaştırılması” dedi.