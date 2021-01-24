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    HaberlerEge Haberleri Herkes zeytinyağına ‘Milas’ adı ekliyor
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    24.01.2021 - 00:04 |

    Herkes zeytinyağına ‘Milas’ adı ekliyor

    Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Karaahmet ile İsmail Kemaloğlu, Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti alınması nedeniyle Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na (MİTSO) teşekkür ziyaretinde bulundu.

    Herkes zeytinyağına ‘Milas’ adı ekliyor

    Kooperatif yöneticileri, “AB coğrafi işaretinden sonra piyasada herkes zeytinyağının başına ‘Milas’ yazmaya başladı. Ekonomide, ‘Kötü para iyi parayı kovar’ kuralı vardır. Kötü zeytinyağı da iyi zeytinyağı kovmasın. Bu konuda denetimlere önem verilmeli” diye konuştu. Denetimlerin artırılacağını da belirten Özer de, “AB coğrafi işaretinin haksız kazanç nedeni olmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

    İstanbul’daki kariyerini bırakıp bir zeytinlik satın alan Selen Bayrambaş da, Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti alınması nedeniyle teşekkür etti. Natura Mono markasıyla satışlara başladıklarını beliren Bayrambaş, “AB ülkelerine ihracat hedefliyoruz” dedi. Özer de Milas zeytinyağında 66’ıncı markanın sahibi olan Bayrambaş’ı kutladı.

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