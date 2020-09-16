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    16.09.2020 - 07:00 |

    Herkese görev düşüyor

    AK Parti İzmir teşkilatı salgın nedeniyle ertelenen ilçe kongrelerine Bornova ve Çiğli ile devam etti. Bornova kongresine katılan İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti’nin bir gönül hareketi olduğunu söyledi.

    Herkese görev düşüyor

    AK Parti İzmir teşkilatı salgın nedeniyle ertelenen ilçe kongrelerine Bornova ve Çiğli ile devam etti. Bornova kongresine katılan İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti’nin bir gönül hareketi olduğunu söyledi. 2023 ve 2024 hedefleri kapsamında bu kongrelerin büyük önem taşıdığını belirten Kırkpınar, “18 yıldan beri bu millet bizlere teveccüh ediyor. Hepimiz tarih yazıyoruz ve tarihe geçiyoruz. Muhalefetten isimlerin partisinin cumhurbaşkanı olmak gibi bir düşüncesi yok. Tek bir düşünceleri var, Recep Tayyip Erdoğan’ı görevden almak. O yüzden önümüzdeki süreçte özellikle bu kongrelerde görev alacak arkadaşlarımızın bu bilinçle üzerlerine ne büyük görevler düştüğünü görmelerini istiyoruz” dedi.

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