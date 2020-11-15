Herkese örnek olsun

“Sadece anılarımızı yaşatacağımıza başka birileri burada yeni anılar oluştursun istedik” diyen Özbek, “Deprem olduğunda Bodrum’daydık. Haberlerde görünce deprem mağdurlarına nasıl bir katkımız olabilir diye düşündük ve bu evi bir depremzedeye açmak istedik” ifadelerini kullandı.



Gözümüz gibi bakacağız



Özbek’in Alsancak’taki evine bir yıllığına yerleşen Köroğlu çfti de, “Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’ndeki evimiz acil yıkılacaklar listesine alındı. 11 aylık evliyiz, üç ay önce kredi çekip ev aldık. Pazar günü taşındık, cuma günü deprem oldu. Eşyalarımız da orada kaldı. Her şeyimizi eve yatırdığımız için kenarda köşede hiçbir şeyimiz yoktu. Büyükşehir’den geri dönüş olunca çok mutlu olduk. Üzerimizde maddi ve manevi o kadar ağır bir yük vardı ki bu yuva yaraya en güzel merhem oldu. İnsanların anısına saygımız çok büyük. Evlerine gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.



Kampanya kapsamında kira desteği tutarı 36 milyona yaklaşırken depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 204’e ulaştı.