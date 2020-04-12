Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ diyerek polis olmanın zorluğunu dile getirmiştir. Bu duygu ve düşünceler ile adalete, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde görevlerini yerine getiren Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutluyor, şehit polislerimizi rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum” dedi.