12.04.2020 - 00:01 |
‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır’
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ diyerek polis olmanın zorluğunu dile getirmiştir. Bu duygu ve düşünceler ile adalete, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde görevlerini yerine getiren Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutluyor, şehit polislerimizi rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.