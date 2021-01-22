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    22.01.2021 - 07:00 |

    HES kodlu giriş lokantalara da uygulansın

    İzmir Lokantacılar Odası Başkan adayı ve Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası’nın sahibi Alpay Okyay, pandemi nedeniyle sadece paket servis ve gel-al hizmeti veren lokanta ve restoranlarda, AVM’lerdeki HES kodlu giriş yönteminin uygulanmasını istedi.

    HES kodlu giriş lokantalara da uygulansın

    İzmir Lokantacılar Odası Başkan adayı ve Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası’nın sahibi Alpay Okyay, pandemi nedeniyle sadece paket servis ve gel-al hizmeti veren lokanta ve restoranlarda, AVM’lerdeki HES kodlu giriş yönteminin uygulanmasını istedi. “HES kodu kontrolü ile açılma, lokantaların bu süreçteki zor durumunu bir nebze olsun giderecektir” diyen Okyay, “HES kodu ile sınırlı sayıda müşteri kabulü ile hem dışarıda yemek yeme durumunda olan vatandaşa kolaylık sağlamış olur, hem de paket servis ile ayakta durmakta zorlanan tüm lokantacılar esnafına bir can suyu vermiş olur” ifadelerini kullandı.
    Borç erteleme talebi
    Ayrıca; vergi, SGK, elektrik, su, kullanılan krediler gibi borçların, süreç bitene kadar ertelemesini beklediklerini sözlerine ekleyen Okyay, “Bu ertelenen kalemlerin pandemi süreci bittiğinde makul bir yapılandırma ile tahsilini bekliyoruz” dedi.

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