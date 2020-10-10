HES kodlu hizmetler

Kuşadası Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye hizmet binalarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti. HES kodu olmayan vatandaşlara Ana Hizmet Binası ile Davutlar Hizmet Binası girişinde Güvercin Masa personeli tarafından yardımcı olunarak HES kodu alınıyor. Ayrıca vatandaşların ateş ölçümleri ve maske kontrolleri de yapılıyor. HES kodu bulunmayan ve yapılan sorgulamada riskli olduğu belirlenen vatandaşlar binalara alınmazken ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Başkan Ömer Günel, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği belediye binalarında vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak için HES kodu sorgulama sistemine geçtiklerini belirtti, “Hizmet binalarımızın girişinde Güvercin Masa personelimiz tarafından HES kodu bulunmayan vatandaşlarımıza gerekli yardım sağlanmaktadır. Ancak vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlarımız HES kodlarını önceden alarak işlemlerini daha hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirler. Koronavirüsü ancak maske, mesafe, hijyen ve HES kodu kurallarına uyararak durdurabiliriz” dedi.