HES kodsuz girilmeyecek

Valiliğin getirdiği yeni uygulamayla, artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla giriş yapılabilecek. Kod, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteriyor. HES kodu, Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden, 2023’e SMS atılarak ya da e-devlet internet sayfası üzerinden alınır.