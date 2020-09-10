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    10.09.2020 - 00:00 |

    HES kodsuz girilmeyecek

    KONAK ve Bayraklı belediyeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırdı, HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama sistemine geçti. Vatandaşlar artık HES kodu ile belediye hizmet binalarına giriş yapabilecek

    Valiliğin getirdiği yeni uygulamayla, artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla giriş yapılabilecek. Kod, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteriyor. HES kodu, Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden, 2023’e SMS atılarak ya da e-devlet internet sayfası üzerinden alınır.

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