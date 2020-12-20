HES kodunu eşleştirmeyi unutmayın

Vali Yavuz Selim Köşger, valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, İzmirim Kart-HES kodu eşleştirmesinin virüsün toplu ulaşım kaynaklı yayılımını engellemek açısından önemli olduğunu vurguladı, “Halen aktif olarak kullanılan hamiline (fotoğrafsız) İzmirim Kartların, ancak dörtte birine kişisel HES kodu tanımlamasının yapıldığı bildirildi. Tanımlamaları yapılmayan kartlar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla toplu ulaşıma 11 Ocak 2021 tarihinde kapatılacak. İzmirli hemşerilerime, mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar HES kodlarını tanımlamaları çağrısında bulunuyorum” dedi.



65 yaş üstüne son tarih yok



ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. hes.eshot.gov.tr adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Vatandaşlar ayrıca, dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor. Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü ve engelli bireyler için son başvuru tarihi yok.