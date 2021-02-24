‘Heyecan kattı’

Ziyarette, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Tamer Akkal ve İsmail Bilen, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve partili yöneticiler de hazır bulundu.



Genel Sekreter Fatih Şahin, ziyarette Şehzadeler Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı, “Manisa İl Kadın Kollarımızın 6. Olağan Kongresi için bulunduğum milli mücadelemizin kahraman şehri Manisa’da Şehzadeler Belediyemizde sıcak bir misafirlikle ağırlanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık, bizleri de ziyaret ettiler. Ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Heyecanımıza heyecan katmıştır. Ziyaretleri için şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.