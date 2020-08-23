‘Heyecanımız Gaziemir’

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi’nin bürokratlarının yer aldığı buluşmada, işbirliği halinde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İlçede yapılması gerekenleri, sorunları ve proje önerilerini içeren sunum yapan Başkan Arda, Sarnıç’taki yol ve trafik sorunundan Aktepe’deki kentsel dönüşüm alanına, Gaziemir metrosundan kültür sanat yatırımlarına kadar pek çok konunun gündeme geldiği görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Tunç Soyer de, “Gaziemir için çok büyük heyecanlarımız var. Örneğin, Gaziemir Metrosu. Jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor. Sayın Başkan’ın sunduğu projeler, Gaziemir’in geleceği için tasarlanmış. Bu vizyon nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Tüm kalbimizle Gaziemir için beraberiz” dedi.





ESHOT’ta yeni atamalar



Büyükşehir ESHOT Genel Müdürlüğü, organizasyon şemasını yeniledi. 12 olan daire başkanlığı sayısı 14’e çıkarıldı, bir daire başkanlığının da adı değişti. Dört daire başkanı dışındaki daire başkanları, farklı daire başkanlıklarına atandı. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, 77 yıllık geçmişe sahip ESHOT ailesinin, hizmet kalitesini sürekli artırma misyonuyla çalıştığını vurguladı.