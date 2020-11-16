Heyecanlandıran keşif

Marmaris’in en güzel manzaralı tepelerine konuşlanmış 2 bin 200 yıllık Amos Antik Kenti’ndeki kazılarda önemli tarihi buluntulara rastlandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan onayla; Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde Amos Antik Kenti’nde başlatılan yüzey araştırma çalışmalarında mezar yerleri, sikkeler ve tarihi kalıntılara ulaşıldı.

Bölgede yapılan çalışmaların Marmaris için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Amos, ilçemizin kültür turizmi için en önemli ayaklarından biri olacak. Belediye olarak buradaki çalışmaların sonuna kadar destekçisi olacağız” diye konuştu. MTO Başkanı Mutlu Ayhan da, “İkinci yılına giren projemizde önemli yol kat ettik. Kültür turizmi için Amos’un önemi çok büyük. Bakanlığın burayı ören yeri ilan etmesi ve kalıntılar için daha geniş çaplı kazı çalışması yapılması hayalimiz” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer ise, definecilerin kaçak kazı girişimleri neticesinde kısmen tahrip edilen mezar alanının kültürel mirasa kazandırıldığını dile getirdi. Mezarın M.Ö. 2’nci yüzyılda inşa edilip M.S. 2’nci yüzyıla kadar kullanıldığını belirten Gürbüzer, şöyle devam etti: “Rodos’un karşı yakasındaki üç tiyatrodan ikincisi olan Amos tiyatrosu ve tapınak gibi kalıntıların devamında, antik kente ait eserler ortaya çıkarılacak. Daha önce yapılan kaçak kazı çalışmaları ile bulunan mezar yerinin haricinde daha büyük bir mezar da bulundu.”

Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden oluşan kazı çalışma grubu, 5 Ekim tarihinden bu yana Antik Kent ve etrafında çeşitli ölçümler ve saha çalışmalarını yürütüyor.