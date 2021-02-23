Heyelan tehlikesi araştırılsın

İZMİR Çiğli’deki Harmandalı Mahallesi’nde bulunan katı atık depolama tesisinin yanı başındaki dağlık bölgede oluşan heyelan ve göçükler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bazı evlerin tahliye edildiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, “Durumu defalarca Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdik. Çökme yarıklara neden olarak toprağın suya doymasını, yaşanan deprem ile bölgeden toprak çekilmesini gösteriyorlar. Bölgede 7 Ağustos 2019 tarihinden beri göçme var. Biz dağdaki değişiklikleri depremden önce de belediyeye bildirdik. Bize göre gerçek neden çöp tesisindeki atık depolama alanında yanan metan gazı. Bölgede bilimsel araştırma yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. l DHA