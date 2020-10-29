Heykel sempozyumu gelenekselleşecek

Kuşadası’nda birincisi düzenlenen Neopolis Heykel Sempozyumu’na katılan sanatçıları ağırlayan Başkan Günel, “Olumlu tepkiler aldık” dedi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı işbirliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’na katılan sanatçılar, Başkan Ömer Günel’i ziyaret etti. Turizm kentinde ilk kez düzenlenen sempozyum, yoğun ilgi gördü. Etkinliğe, 2’si Rusya’dan olmak üzere 9 sanatçı katıldı.

İyonlar döneminde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu’ndaki açık hava atölyesinde 5 Ekim’den bu yana çalışmalarını sürdüren heykeltıraşlar, Başkan Günel’e, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Belediyenin bir ay boyunca kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirten küratör Hakan Şengönül, “Kuşadası çok güzel bir turizm kenti. Sanatçılar olarak burada çalışmaktan büyük keyif aldık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası’nın kültür ve sanat etkinlikleriyle desteklenmesi gereken Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Günel de, “Sempozyumla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Heykellerimiz başta Kuşadası’nın turistik çarşıları olmak üzere kentimizin işlek noktalarında sergilenecek. Ayrıca eserlerle heykeltıraşları tanıtan bir kitapçık da hazırlayacağız. Geleneksel hale getireceğimiz sempozyumu önümüzdeki yıl daha geniş çaplı düzenleyeceğiz” diye konuştu.