HEYKELLER Kore yolcusu

Çanakkale’de farklı disiplin dallarından 11 sanatçı, Küçük Sanayi Sitesi’nde kurdukları atölyede Güney Kore’ye ihraç edecekleri, dev büst ve heykeller yapıyor. Yunan mitolojisinde yer alan Poseidon, Athena ve Medusa’nın dev heykelleri, Zeus, Herakles, Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5 deniz kızı heykeli Güney Kore’deki bir dev akvaryumda sergilenecek. Seramik, heykel, tekstil ve ses mühendisliği bölümlerinden mezun, eli güzel sanatlara değmiş farklı disiplinlerden çok güzel bir kadro ile çalıştıklarını söyleyen Ethem Muhtaroğlu, “Yaklaşık 6 ay gibi çok kısa bir sürede bizden istedikleri 3 tane dev heykel, 5 tane dev büst ve 5 tane de denizkızı heykelini yapacağız. Bu kadar iş için çok kısa bir süre olmasına rağmen kolları sıvayıp işe başladık. Heykellerimizin en büyük olanının ismi Poseidon, 3.5 metre boyunda. Athena heykeli 3 metre 30 santim, Medusa heykeli de 3 metre boyunda. Bu üç heykel bir konsept şeklinde Poseido’nun Medusa’ya olan aşkını anlatıyor” dedi.