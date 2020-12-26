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    26.12.2020 - 07:00 |

    Heykellerle güzelleşti

    Narlıdere’yi güzelleştiren çalışmalar Slow Food kapsamında hazırlanan Salyangoz Heykeli ile başladı.

    Heykellerle güzelleşti

    Narlıdere’yi güzelleştiren çalışmalar Slow Food kapsamında hazırlanan Salyangoz Heykeli ile başladı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen heykel, vatandaşların beğenisini kazandı. İkinci çalışma ise Bisiklet ve Yaya Yolu üzerinde yapıldı. Çamtepe Mahallesi’nde, 9 dönümlük alanda tamamlanan sağlıklaştırma ve yeşil alan projesi de 2 yeni heykelle süslendi. Başkan Ali Engin “Hayata geçirdiğimiz projeleri heykel çalışmalarımız ile destekliyor, Narlıderemizi güzelleştiriyoruz” dedi.

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