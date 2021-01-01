01.01.2021 - 00:00 |
‘Hibe ve destek artırılmalı’
Turizm sektörü, Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiriyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Bu süreç uzadıkça eski ödemeler imkânsız hale geliyor. Turizm, tüm ülkelerin bacasız sanayisi, verilen hibe destekleri artırılmalı” dedi.
Salgınla birlikte gelen ekonomik durgunluk, turizmcilerin belini büktü. Önlemler nedeniyle turizm esnafının aylardır zorda olduğuna dikkat çeken Bayraktaroğlu, “Birçok işletme kapısına kilit vurdu, satışa çıkarılanlar oldu. Destekler yetersiz, yeni bir düzenleme şart” diye konuştu.