‘Hibe ve destek artırılmalı’

Salgınla birlikte gelen ekonomik durgunluk, turizmcilerin belini büktü. Önlemler nedeniyle turizm esnafının aylardır zorda olduğuna dikkat çeken Bayraktaroğlu, “Birçok işletme kapısına kilit vurdu, satışa çıkarılanlar oldu. Destekler yetersiz, yeni bir düzenleme şart” diye konuştu.